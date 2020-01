Varese: assessore Foroni a commemorazione Zamberletti, qui la Protezione civile ha la forza di 2.140 'angeli'

- Giuseppe Zamberletti “ha fatto nascere la Protezione civile, rendergli omaggio è doveroso. Perché tante situazioni sono state affrontate e gestite, e bene, con un modello che lui ha fortemente voluto". L'ha detto l'assessore al Territorio e Protezione civile di Regione Lombardia, Pietro Foroni, in occasione della cerimonia, al Sacro Monte di Varese, durante la quale è stata inaugurata una lapide a ricordo dell’ex parlamentare Giuseppe Zamberletti, scomparso il 26 gennaio 2019. "Essere qui – ha sottolineato l'assessore Foroni – serve a dire grazie al 'papà' della nostra Protezione civile, ma anche a quelle donne e quegli uomini, sempre di più, che compongono la Protezione civile a Varese". "I numeri – ha aggiunto – ci dicono che il volontariato di Protezione civile in provincia di Varese rappresenta il 13 per cento del numero dei volontari iscritti negli elenchi regionali della Lombardia. Tutto questo grazie a 117 organizzazioni, di cui 22 associazioni, 88 gruppi comunali e 7 gruppi intercomunali. Che contano su 2.140 volontari, 315 donne e 1.825 uomini. E tra questi, bello a dirsi e a vedersi qua, anche molti giovani". (segue) (Com)