Varese: assessore Foroni a commemorazione Zamberletti, qui la Protezione civile ha la forza di 2.140 'angeli' (2)

- "Per i prossimi tre anni – ha detto l'assessore Foroni - sono previste disponibilità di fondi per il miglioramento dell'efficienza dell'operatività delle Colonne Mobili provinciali e regionale". Si tratterà di finanziamenti destinati alle province lombarde che provvederanno all'acquisizione di mezzi e materiali da destinare alle Colonne Mobili Provinciali (circa 1,5 milioni) e fondi diretti alle organizzazioni di volontariato (altri 1,5 milioni nel triennio). "Il sistema di Protezione civile della provincia di Varese – ha concluso Foroni – continuerà, ne sono sicurissimo, a crescere. Avendo come cuore pulsante e centro di riferimento la Dacia di Villa Baragiola". (Com)