India-Brasile: Bolsonaro in visita, obiettivo 15 miliardi di dollari in scambi entro il 2022 (2)

- Modi e Bolsonaro hanno riconosciuto l'esistenza di grandi sinergie tra India e Brasile, le due grandi economie con un Pil combinato di circa 4.500 miliardi di dollari e una popolazione totale di 1,5 miliardi. Il volume degli scambi bilaterali nel 2018-10 è stato di 8,2 miliardi di dollari, tra cui 3,8 miliardi di esportazioni indiane in Brasile e 4,4 milioni di dollari come importazioni dall'India. Le due parti hanno sottoscritto un trattato di cooperazione e facilitazione degli investimenti che prevede un quadro per aumentare gli scambi e gli investimenti nelle aree ad alta crescita. È stato firmato un patto separato per la cooperazione nel settore del petrolio e del gas naturale, mentre un altro è stato siglato nel settore delle bioenergie. (segue) (Inn)