India-Brasile: Bolsonaro in visita, obiettivo 15 miliardi di dollari in scambi entro il 2022 (5)

- Riconoscendo il patrimonio genetico comune nei bovini, Kumar ha affermato che entrambi i paesi hanno concordato di collaborare alla tecnologia di riproduzione assistita che dovrebbe contribuire ad aumentare la produzione lattiero-casearia in India. "In questo contesto, entrambe le parti hanno accolto con favore la decisione di istituire un Centro di eccellenza per la genomica del bestiame in India con l'assistenza brasiliana", ha affermato. (Inn)