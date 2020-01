Pensioni: Catalfo, riforma per superare Fornero, da valutare impatto finanziario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì con l’incontro con i sindacati al ministero del Lavoro parte ufficialmente il percorso per la riforma sulle pensioni. Lo scopo è superare la riforma Fornero, ma il governo stabilirà le misure da prendere solo dopo un confronto con le parti sociali e con la commissione di esperti e soprattutto dopo aver sciolto il nodo risorse. Lo ha spiegato il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Nunzia Catalfo, a Milano, a margine della presentazione del libro di Marta e Simone Fana "Basta salari da fame". "Lunedì iniziamo a entrare nel vivo per portare avanti una riforma del sistema pensionistico. Partiamo dall’incontro con i sindacati. Lo scopo ovviamente è quello di superare la riforma Fornero e inserire maggiore flessibilità in uscita, pur restando Quota 100 che è una sperimentazione triennale e avrà il suo corso", ha detto Catalfo, precisando però che per il momento non c’è nulla di stabilito. "L’idea la costruiamo sul campo, ascoltando tutti e cercando di capire come e che cosa si può affrontare, anche dal punto vista finanziario". Oltre al confronto con le parti sociali, ha ricordato la ministra, "nominerò una commissione di esperti, specialisti che si occupano del sistema pensionistico e tecnici dell'Inps, che accompagneranno questo percorso e valuteranno tecnicamente le proposte". Per la costituzione della commissione di tecnici, ha fatto sapere Catalfo, "mancano ancora gli ultimi tecnici del Mef che non ancora ci sono stati comunicati, ma appena ci comunicheranno i nomi dei tecnici, partiamo". "Non mettiamo nulla per il momento, non ci sono punti salienti: lo scopo è quello del confronto e di valutare quali sono le possibilità di flessibilità e di valutare l'impatto finanziario. Per il momento non c'è nulla in campo, lo vedremo in itinere", ha precisato il ministro, anticipando però che nella riforma "ci sarà uno sguardo particolare ai giovani, valutando in particolare una pensione di garanzia per i giovani, oltre alla flessibilità in uscita e ai pensionati. Quindi bisogna fare un percorso con queste tre prospettive". Alla riforma non lavorerà solo il ministero del Lavoro: "E' giusto che ci sia il Mef, per le risorse finanziarie, e la Funzione pubblica, perché parliamo anche di pubblico impiego", ha detto Catalfo. (Rem)