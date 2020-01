Cina: Zoffili (Lega), audizione Speranza in bicamerale Schengen

- Eugenio Zoffili, deputato della Lega e presidente del Comitato bicamerale Schengen Europol e immigrazione, sostiene che "in questi giorni di grande apprensione per il propagarsi del Coronavirus dalla Cina, dove il bilancio conta già 41 decessi, più di 900 casi acclarati e più di 35 milioni di persone bloccate nell'area del contagio, è fondamentale che tutte le istituzioni preposte alla vigilanza e al controllo dei confini nazionali e comunitari agiscano in stretta collaborazione con le autorità sanitarie. Per questo - spiega in una nota - da presidente del Comitato bicamerale di controllo e vigilanza sull'accordo di Schengen, su Europol e sui flussi migratori, ho attivato la procedura per calendarizzare al più presto un'audizione del ministro della Salute Roberto Speranza al fine di conoscere le misure di prevenzione messe in campo e coordinare gli sforzi anche nell'ottica dello scenario europeo".(Com)