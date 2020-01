Lavoro: Catalfo, salario minimo è una priorità, fiduciosa di portarlo a casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il salario minimo è una priorità della ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, che è fiduciosa che la maggioranza possa approvare una norma per introdurlo. "All'interno del mio Movimento è uno dei temi più importanti, ha fatto sempre parte del nostro programma. Ovviamente, io come ministro del Lavoro credo che sia una priorità e un'esigenza su cui intervenire e credo che ci siano tutte le possibilità che questa maggioranza, che sente molto questo tema, porti a casa una norma importante. Sono fiduciosa che possiamo farlo sul salario minimo, così come abbiamo fatto sui riders", ha detto Catalfo alla presentazione del libro di Marta e Simone Fana "Basta salari da fame" a Milano. "Sono molto fiduciosa - ha aggiunto - e credo che in breve tempo possiamo portare a casa una norma che non solo tuteli i lavoratori italiani che non devono addossarsi il rischio di impresa, ma anche l’economia e le imprese italiane, perché non è che abbassando i salari le si aiuta a vivere meglio. Sono piccoli interventi che ci aiutano a fare progredire il Paese". (segue) (Rem)