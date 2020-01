Lavoro: Catalfo, salario minimo è una priorità, fiduciosa di portarlo a casa (2)

- L’Italia, ha spiegato Catalfo a margine, "è indietro rispetto ad altri Paesi: noi abbiamo una forte depressione salariale, cinque milioni di lavoratori poveri, una stagnazione salariale importante, quindi lo scopo è quello di dare forza e validità alla contrattazione collettiva nazionale e contemporaneamente stabilire una soglia minima al di sotto della quale non si possa andare". Il ministro ha poi ricordato: "Già nella scorso nota di aggiornamento al Def abbiamo inserito alcuni punti salienti, uno è uno degli argomenti di cui parliamo oggi: il salario minimo, cioè dare un salario dignitoso a tutti coloro i quali in Italia hanno delle retribuzioni troppo basse. E quindi è giusto che, insieme al decreto appena approvato sul cuneo fiscale, si pensi anche a un’iniziativa sul salario minimo, un intervento normativo in linea con quello che si sta discutendo in questo momento in Europa, dove il commissario Ue per il Lavoro Nicolas Schmit sta portando avanti anche lui un’iniziativa analoga. L’intento - ha concluso - è mettere un salario minimo e far sì anche che si rialzino i salari, tutti i salari". (Rem)