Lavoro: Laforgia (Leu), stiamo producendo lavoro povero

- Francesco Laforgia, senatore di Liberi e uguali, che ha partecipato insieme al ministro del Lavoro e delle Oolitiche sociali, Nunzia Catalfo ad un incontro a Milano per la presentazione del libro "Salari da fame", di Marta e Simone Fana, proprio a propsito della presentazione del testo, ha sottolineato come non sia "semplicemente l'occasione di aprire un dibattito politico e culturale nel Paese ma anche di fare un passo in avanti. Vorrei ricordare che in Parlamento sono tenuti a depositare delle proposte di legge, tra cui la mia sul salario minimo, e dare un segnale in quella direzione vuol dire dare una risposta alle condizioni materiali delle persone. Oggi stiamo producendo un lavoro povero con lavoratori poveri. La prima risposta deve essere quella di un salario minimo, probabilmente non è sufficiente ma sarebbe un gran segnale, una grande rivoluzione". (Com)