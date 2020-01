Cooperazione: KsRelief eroga aiuti per 4 miliardi di dollari

- La Ong saudita "King Salman Centre for Relief and Humanitarian Action (KsRelief), dal maggio 2015 fino a dicembre 2019, ha realizzato 1.130 progetti che coprono vari paesi e popoli del mondo per un valore complessivo di 4 miliardi 268 milioni e 473 mila dollari. Secondo quanto si legge in un rapporto, l'esecuzione di questi progetti è avvenuta in collaborazione con 144 partner locali, regionali e internazionali. La parte da leone la fanno i progetti in favore delle popolazioni yemenite con il 68,57 per cento, seguite da quelli dedicati ai palestinesi con l'8,34 per cento, quindi per la Siria con il 6,69 per cento e la Somalia con il 4,32 per cento. (Res)