M5s: Catalfo, momento di rinnovamento, ma obiettivi certi da portare avanti

- Il Movimento cinque stelle sta attraversando un momento di rinnovamento, ma continuerà nella sua azione di governo, perché ha obiettivi certi da portare a casa, in primis gli interventi sul lavoro, come il salario minimo. Lo ha spiegato il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, a margine della presentazione del libro di Marta e Simone Fana "Basta salari da fame" a Milano, rispondendo a chi le chiedeva come sarà il Movimento cinque stelle senza la guida di Luigi Di Maio. "Il M5s continua e continuerà la sua azione. Noi abbiamo sempre avuto momenti di rinnovamento. E' un momento di rinnovamento anche questo - ha aggiunto -: avremo un grande incontro a marzo o e quindi continuiamo per la nostra strada con degli obiettivi certi anche sul lavoro e continueremo a portarli avanti". (Rem)