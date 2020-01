Donbass: presidente ucraino Zelensky, ritiro delle truppe spetta solo alla Russia

- La questione del ritiro delle truppe dal Donbass dipende solamente dalla Federazione Russa: lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un'intervista all'emittente israeliana "Channel 9". "Per quanto riguarda il ritiro delle truppe dai territori temporaneamente occupati, qui certamente, solo la Russia può fare ciò, solo loro", ha dichiarato Zelensky aggiungendo: "Queste truppe dovrebbero essere ritirate dal nostro territorio". Secondo quanto osservato nei giorni scorsi dal ministro della Difesa di Kiev, Andriy Zahorodniuk, il disimpegno delle truppe e dei mezzi militari sull’intera linea di contatto nel Donbass non è una prospettiva ragionevole, dato che porterebbe a un “congelamento” del conflitto.“Siamo contrari alle operazioni di disimpegno su tutta la linea di contatto, perché è una scelta sbagliata, che va a contraddire la natura stessa degli accordi di Minsk. Come si potrebbe portare avanti una divisione simile nel corso degli anni? Si finirebbe con un conflitto congelato”, ha rilevato Zahorodniuk. La lunghezza complessiva della linea di contatto nel Donbass è di 410 chilometri. (segue) (Res)