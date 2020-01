Rai: Mise, nessun congelamento di fondi su progetti innovativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con riferimento all’articolo dal titolo "Rai, Salini in bilico. La grana dei 40 milioni congelati da Patuanelli", pubblicato oggi da "Repubblica", si precisa che la competente direzione generale del Mise ha da tempo avviato un’interlocuzione con le strutture della Rai, al fine di disporre lo stanziamento dei fondi previsti nella legge di Bilancio dello scorso anno, che sono pari a 80 milioni di euro, secondo le ordinarie regole di contabilità pubblica. E' quanto riferisce lo stesso ministero dello Sviluppo economico in una nota. Questo stanziamento, spiega ancora la nota, ha la finalità di attuare le progettualità innovative previste nel contratto di servizio della Rai e recepite nel piano industriale che è stato già approvato. E' necessario quindi procedere, prima dello stanziamento, all'individuazione di un apposito strumento convenzionale tra Mise e Rai, che consenta di assicurare un adeguato controllo circa la finalizzazione delle risorse stanziate. Non è, pertanto, ipotizzabile né concretamente ravvisabile alcun intento "punitivo" da parte del ministro Patuanelli nei confronti dei vertici Rai. Ma si tratta semplicemente di una procedura amministrativa che come tale richiede il rispetto di regole e principi a tutela, in primo luogo, dell’interesse dei cittadini. Inoltre, conclude la nota, non è in corso alcuna valutazione politica su Fabrizio Salini, che è l’amministratore delegato e sta lavorando bene nella gestione di un’azienda complessa come la Rai.(Com)