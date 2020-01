Fontana Trevi: Pica (Fiepet Confesercenti), monumenti blindati e strade sbarrate, città senza rilancio

- Il presidente della Fiepet-Confesercenti, Claudio Pica, interviene sul tema della protezione per la fontana di Trevi. "Lontani da ogni pretestuosa polemica - afferma in una nota - la decisione del Campidoglio di realizzare una recinzione metallica intorno al capolavoro di Nicola Salvi per proteggerlo dai turisti e dal commercio abusivo, di fatto inibisce la Fontana di Trevi. Non vorremmo che ancora una volta, come ad esempio già accaduto per le scale di Trinità dei Monti, per contrastare i bivacchi e l'abusivismo si getti via il bambino con l'acqua sporca, colpendo i turisti e penalizzando la Capitale e il suo indotto. Possibile che l'Amministrazione comunale invece di trovare una soluzione che contempli, insieme, la tutela dell'immenso patrimonio capitolino e il decoro urbano si limiti a circoscrivere - chiudendolo con una barriera - un spazio di altissimo valore storico architettonico? Nemmeno esistesse in altre città del mondo tanta meraviglia di travertino e marmo. Un comune virtuoso deve essere in grado sia di moltiplicare i flussi turistici sapendoli gestire, che dare una stretta al fenomeno del commercio illegale. Una piaga che andrebbe contrastata con un maggior utilizzo delle forze dell'ordine e con l'ausilio della Prefettura, e che comporta un grave danno all'erario oltre che alla gran parte degli operatori in regola, quelle attività che pagano le tasse e che rappresentano il tessuto produttivo di Roma. Capitale senza rilancio, in una città dove si sbarrano le strade per via delle buche, si chiudono le metro perché le scale sono rotte e adesso si blindano anche i monumenti". (Com)