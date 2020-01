Incidente Pioltello: a 2 anni da deragliamento commemorazioni a Caravaggio e stazione Limito

- È partito alle 9.40 dalla stazione di Capralba (CR) il treno che ha portato i partecipanti a Caravaggio (BG), dove si è svolta una delle commemorazioni per i due anni dal disastro ferroviario di Pioltello in cui a seguito del deragliamento del treno 10452 diretto da Cremona a Milano morirono Ida Milanesi, Pierangela Tadini e Alessandra Giuseppina Pirri e diverse decine di persone rimasero ferite. Nel comune del Bergamasco, dove abitavano due delle tre vittime, si sono radunati un nutrito gruppo di amministratori pubblici che fanno parte dei comuni della linea ferroviaria Cremona – Treviglio, insieme ad alcuni rappresentanti del comitato Pendolari Cremaschi. Anche al binario uno della stazione di Pioltello Limito l’amministrazione comunale ha organizzato un momento commemorativo in cui i sindaci dei comuni limitrofi, gli alpini, i soccorritori del 118 e della protezione civile si sono uniti in un momento di preghiera e solidarietà in ricordo delle vittime. “Ci sarà un processo - ha detto nel suo intervento il sindaco di Pioltello Ivonne Cosciotti - Noi chiediamo che si faccia chiarezza. Non cerchiamo capri espiatori però pensiamo che il bene comune debba essere al centro dell’operato di tutti noi, soprattutto per chi offre il suo lavoro per i servizi pubblici perché il valore di uno Stato si misura anche dalla cura e dall’attenzione che ad ogni livello ognuno pone nel nostro lavoro”. (Rem)