Cina: presidente Xi tiene una riunione del politburo per frenare l'epidemia di coronavirus

- Il presidente cinese Xi Jinping, affermando che il paese sta affrontando una grave situazione, ha tenuto un incontro di politburo sulle misure per combattere il focolaio di coronavirus concentrato nella città centrale di Wuhan. Il diffondersi del virus ha provocato la morte di 41 persone in Cina e ha contagiato oltre 1.300 a livello globale, la maggior parte delle quali in Cina. Il paese sta affrontando una "grave situazione", con il coronavirus che s sta diffondendo velocemente", ha detto Xi all'incontro, che ha avuto luogo durante le festività del capodanno lunare. (segue) (Cip)