Cina: presidente Xi tiene una riunione del politburo per frenare l'epidemia di coronavirus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio delle vittime dell'epidemia di coronavirus in Cina è salito oggi a 41, con oltre 1.300 persone infettate a livello globale. Le autorità sanitarie di tutto il mondo stanno prendendo precauzioni per prevenire una pandemia. La "China Global Television Network", gestita dallo stato, ha riferito in un tweet oggi che un medico che stava curando pazienti a Wuhan, Liang Wudong, 62 anni, era morto a causa del virus. Secondo le autorità di Pechino, al momento 56 milioni di persone sono state isolate. Non sono uniformi le misure di prevenzione sanitaria nelle ultime quattro città della provincia di Hubei messe in quarantena dalle autorità cinesi nelle ultime ventiquattr'ore per evitare la diffusione dell'infezione da coronavirus. (Cip)