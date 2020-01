Milano: De Corato (Fd'I) su sgombero "Casa Brancaleone", due antagonisti risarciscano costi per impegno forze dell'ordine e soccorsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo che i due antagonisti del gruppo anarchico "Casa Brancaleone" sono scesi dal tetto dello stabile di piazza Alfieri 1 "mi aspetto che i due, oltre alla condanna per l'occupazione abusiva, ricevano anche il conto per avere tenuto impegnati per 96 ore polizia, vigili del fuoco, polizia locale e personale delle ambulanze. Chi pagherà per tutto questo spreco di tempo di uomini e donne che avrebbero potuto essere impiegati in attività più utili alla comunità? Non è mai successo che per uno sgombero ci siano voluti ben quattro giorni, quando di solito gli agenti di polizia procedono eseguendoli immediatamente". Lo dichiara in una nota l'ex vicesindaco di Milano e assessore regionale di Fratelli d'Italia alla Sicurezza, all'Immigrazione e alla Polizia locale Riccardo De Corato. "Questa volta - ha concluso - abbiamo dovuto attendere i comodi dei due occupanti, che sono scesi quando si sono stancati di stare sul tetto. La polizia sta forse rispettando specifiche direttive provenienti dal ministero dell'Interno?".(Com)