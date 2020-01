Nord Macedonia-Ue: Michel conclude visita con tappa a impianto acque reflue finanziato dalla Bei

- Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha concluso oggi la sua visita di due giorni nella Macedonia del Nord, partecipando alla cerimonia per l'avvio di un progetto per la costruzione di un impianto di trattamento delle acque reflue nella città di Skopje. Alla cerimonia hanno preso parte anche l'ambasciatore dell'Ue a Skopje, Samuel Zbogar, e il vicepremier Bujar Osmani. Il progetto vede un finanziamento della Banca europea per gli investimenti (Bei). Nell'occasione, riferisce l'agenzia di stampa "Mia", Michel ha sottolineato l'importanza delle politiche ambientali e quindi, per quanto concerne l'Ue, l'adozione del green new deal. "Questo impianto a Skopje migliorerà la vita quotidiano dei cittadini e deve essere portato avanti nel quadro degli investimenti e della strategia di crescita per la regione", ha dichiarato. (Mas)