Regeni: Amnesty International, stasera luci accese in molte piazze, Fico a fiaccolata Fiumicello (2)

- Una delle fiaccolate è, naturalmente, in programma a Fiumicello, in provincia di Udine, il paese dove Giulio è cresciuto. E qui ci sarà, oltre alla famiglia Regeni, anche il presidente della Camera Roberto Fico che anche ieri ha sottolineato la necessità di parlare con una sola voce per arrivara alla verità sul caso: "Spero che il 2020 sia l'anno in cui otterremo più risultati proprio su Giulio Regeni", ha detto la terza carica dello Stato. Fico ha ricordato inoltre: "Anche lo scorso anno abbiamo lavorato moltissimo per cercare di arrivare a delle soluzioni. Ma non ci sono state soluzioni perché l'Egitto non comincia nemmeno un processo, nonostante la nostra procura, che sta facendo un lavoro eccezionale, abbia inscritto nel registro degli indagati 5 ufficiali della National security egiziana". Quindi, Fico ha ribadito che il governo e le istituzioni "devono coordinarsi ed essere un'unica voce per portare avanti questa questione di Stato che non sarà mai abbandonata, fin quando non otterremo i colpevoli dell'uccisione di Giulio Regeni", rimarcando inoltre come la questione sia ormai "all'attenzione dell'Unione europea", dopo la risoluzione approvata dal Parlamento di Strasburgo. (Rin)