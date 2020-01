Papa: Unitalsi, domani per Giornata Parola 4 mila "Messalino sulla Sua parola" ai pellegrini a San Pietro

- Domani, in occasione della "Giornata della Parola" voluta da papa Francesco, i volontari della sezione romana-laziale dell'Unitalsi distribuiranno gratuitamente all'Angelus 4 mila copie del "Messalino sulla Sua parola" donate dalla casa editrice Shalom. Già lo scorso mercoledì una prima parte dei messalini è stata distribuita ai fedeli presenti per l'udienza generale con il Papa. "Un gesto - spiega Preziosa Terrinoni, presidente della sezione romana-laziale dell'Unitalsi - per avvicinare i fedeli presenti in piazza alla 'Parola' che veramente salva. Un modo anche per essere devotamente vicini a papa Francesco". (Com)