Libia: Salamé, necessario nuovo governo per risolvere la crisi di legittimità

- L'inviato delle Nazioni Unite in Libia, Ghassan Salamé, ha affermato che il paese ha ora bisogno "di un nuovo governo che si occupi di servire i cittadini e preparare la situazione per le elezioni al fine di risolvere il problema della legittimità intrattabile". Parlando oggi alla stampa internazionale, il diplomatico libanese ha spiegato che "il processo politico in Libia non è una questione di persone e la missione delle Nazioni Unite non è legata al fatto se Fayez al Sarraj sarà o meno l'uomo dell'attuale fase", ha aggiunto Salamé. "La soluzione deve essere libica e, dopo la conferenza di Berlino, il problema è ora nelle mani dei libici attraverso le tre tracce: sicurezza, economica e politica", ha affermato il diplomatico aggiungendo che "solo alcune parti dell'accordo politico libico del 2015 sono state applicate". (Lit)