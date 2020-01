Balcani-Ue: Plenkovic, presidenza croata lavora per avvio negoziati adesione di Albania e Nord Macedonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza croata del Consiglio dell'Unione europea è al lavoro per sbloccare la questione legata all'avvio dei negoziati di adesione per Albania e Macedonia del Nord prima del summit Ue-Balcani del 6 e 7 maggio a Zagabria. Lo ha affermato il primo ministro croato, Andrej Plenkovic, parlando all'agenzia di stampa russa "Sputnik". Plenkovic ha assicurato che l'obiettivo della presidenza croata è quello di sbloccare lo stallo creatosi nel Consiglio europeo sull'avvio dei negoziati di adesione all'Ue per Tirana e Skopje, per il mancato avallo da parte di un limitato numero di paesi membri tra cui la Francia. Secondo il premier croato, i piani per un rinnovo della metodologia per l'allargamento dovrebbero essere ben visti dai paesi che lo scorso ottobre hanno bloccato una decisione favorevole per Albania e Macedonia del Nord. Plenkovic ha inoltre espresso fiducia sul fatto che Tirana e Skopje proseguiranno nel lavoro di riforma nel settore giudiziario e nella lotta alla corruzione. (Res)