Sicurezza: inaugurato nuovo comando Polizia locale intercomunale a Pieve Emanuele/MI

- È stato inaugurato oggi il nuovo Comando di Polizia Intercomunale di Pieve Emanuele, Locate Triulzi e Siziano (MI). "Si tratta di un passo importante per tutti gli abitanti dei Comuni interessati. Come Regione, con la legge 6 del 2015 abbiamo dimostrato di credere nella gestione associata, strategia vincente per dare più servizi e sicurezza ai cittadini. I risultati ci hanno dato ragione: l'unione, è il caso di dirlo, fa la forza", ha detto l'assessore regionale a Sicurezza e Polizia Locale Riccardo De Corato nel corso del cerimonia che vedeva la presenza anche del viceministro dell'Interno, Matteo Mauri. "Vorrei - ha proseguito De Corato - che molte altre amministrazioni lombarde prendessero esempio da voi e dagli altri Comuni che, associandosi, hanno realizzato un controllo del territorio più rispondente alle esigenze della popolazione. Il buon governo di un Comune - ha ricordato l'assessore - si misura dal grado di sicurezza pubblica e privata e da quello della tutela dei diritti pubblici e individuali dei cittadini". (segue) (Com)