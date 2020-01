Sicurezza: inaugurato nuovo comando Polizia locale intercomunale a Pieve Emanuele/MI (2)

- "Con il mio assessorato - ha proseguito De Corato - sto cercando di rendere realizzabile questo principio: in due anni abbiamo stanziato 5 milioni di euro per le dotazioni strumentali delle polizie locali. Abbiamo avviato con il ministero dell'Interno un accordo per la promozione della sicurezza integrata, che porterà un aiuto operativo alle polizie locali in termini di sinergia con le forze dell'ordine, a cominciare dalla mappatura degli impianti di videosorveglianza sul territorio e dallo scambio di informazioni". (Com)