Russia-Armenia: premier Pashinyan in visita a Mosca nella prima metà del 2020

- Il primo ministro dell'Armenia Nikol Pashinyan ha in programma una visita in Russia nella prima metà del 2020. Lo ha annunciato lo stesso premier armeno oggi in conferenza stampa. "Io e Vladimir Putin ci incontriamo piuttosto frequentemente. Non sto parlando solo di un incontro. Lo scorso anno io e il presidente russo abbiamo stretto un accordo in base al quale effettueremo reciprocamente visite ufficiali, e ora stiamo lavorando per la mia visita ufficiale a Mosca nella prima metà dell'anno", ha dichiarato Pashinyan. Il premier armeno ha evidenziato l'importanza dei rapporti bilaterali tra Erevane e Mosca, che condividono un'agenda molto densa di tematiche. (Res)