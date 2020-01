Roma: brutto incidente per Giancarlo Magalli, auto distrutta ma nessun ferito

- Brutto incidente e auto distrutta. Paura ma per fortuna non si è fatto male nessuno. A rendere nota la disavventura, avvenuta sulla via Cassia, a Roma, sul proprio profilo social, Giancarlo Magalli, che allega al post le foto della Smart distrutta. "Incidente brutto ma non si è fatto male nessuno, per fortuna", scrive il presentatore televisivo. (Rer)