Hong Kong: autorità dichiarano l'emergenza virale, annullate le visite ufficiali

- I voli e i viaggi in treno ad alta velocità tra Hong Kong e Wuhan, l'epicentro dell'epidemia del coronavirus, saranno interrotti. Le scuole che sono attualmente chiuse per il Capodanno lunare non riapriranno almeno fino al 17 febbraio e le autorità del settore hanno chiesto alle università di prolungare le vacanze per gli studenti. Le autorità sanitarie di Hong Kong hanno confermato 5 casi di coronavirus, tutti collegati a Wuhan, con altre 122 persone a rischio contagio. Il governatore di Hong Kong Carrie Lam ha detto che tutte le visite ufficiali sulla terraferma e le celebrazioni del capodanno lunare saranno immediatamente annullate. Lam ha anche affermato di aver chiesto assistenza al Consiglio di Stato cinese per assicurarsi che ci fossero adeguate forniture di maschere. (Cip)