India-Brasile: Bolsonaro in visita, obiettivo 15 miliardi di dollari in scambi entro il 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India e Brasile hanno elaborato un piano ambizioso per rafforzare le loro economie espandendo la cooperazione nei settori petrolifero, del gas e dei minerali e fissando un obiettivo di scambi bilaterali di 15 miliardi di dollari entro il 2022. E' quanto emerso nel corso dell'incontro tra il premier indiano Narendra Modi e il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, da ieri in visita a Nuova Delhi. Secondo quanto riferito dal quotidiano indiano "Hindustan Times", in merito al fatto che il Brasile si stia avvicinando all'Organizzazione mondiale del commercio, mentre l'India spinge per estendere il sostegno ai coltivatori di canna da zucchero, i due leader hanno concordato di affrontare la questione attraverso consultazioni bilaterali. (segue) (Inn)