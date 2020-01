India-Brasile: Bolsonaro in visita, obiettivo 15 miliardi di dollari in scambi entro il 2022 (3)

- Le aree individuate per l'espansione della cooperazione comprendono petrolio e gas, agricoltura, biocarburanti, zootecnia, sanità, scienza e tecnologia. "Le due parti hanno anche convenuto di fissare un obiettivo di 15 miliardi di dollari negli scambi bilaterali entro il 2022, date le complementarità tra le due economie", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Affari esteri Raveesh Kumar, secondo cui i due leader hanno riconosciuto l'agricoltura come un'area chiave per la cooperazione bilaterale e una parte importante di entrambe le economie. (segue) (Inn)