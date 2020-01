Lombardia: De Corato, ruolo polizia locale fondamentale, da Regione impegno per nuovi bandi per dotazioni all'avanguardia

- "Sono molto onorato di essere qui oggi a festeggiare insieme questa ricorrenza che rende omaggio al prezioso lavoro di tutti voi, donne e uomini della Polizia Locale. In una società in cui il bisogno di sicurezza si esprime con sempre maggior forza a diversi livelli, il vostro ruolo è particolarmente importante". Lo ha detto l'assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato, intervenendo questa mattina ad Opera, in occasione delle celebrazioni in onore di San Sebastiano che si tengono unitamente alle amministrazioni comunali di Assago, Corsico e Rozzano. "Ci stiamo impegnando con nuovi bandi - ha proseguito De Corato - per dotare gli agenti dei Comandi di Polizia Locale lombardi di strumentazioni all'avanguardia. Dal 2019 ad oggi, infatti, abbiamo stanziato quasi 5 milioni di euro per le vostre dotazioni tecnico strumentali. Oltre a questo, a luglio dello scorso anno ho voluto istituire un fondo di garanzia pari a 800mila euro, che si somma a quelli già esistenti a favore di voi operatori, in caso di aggressione o infortunio sul lavoro". (Com)