Editoria: Delpini ai giornalisti, voi indispensabili per la democrazia, alleiamoci

- Un’alleanza tra istituzioni diverse, che includa anche il mondo dei media. A proporla è stato l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, durante l’incontro con la stampa organizzato in occasione della festa del patrono san Francesco di Sales. “I giornalisti, pur mortificati dalle difficoltà del mondo della comunicazione e dalle fatiche professionali, mi pare che si riconoscano e vengano riconosciuti come presenze indispensabili per una democrazia”, ha spiegato Delpini, avanzando la proposta di un’alleanza, su esempio di quanto avvenuto a Rogoredo con l’emergenza droga. “Ci sono alcuni temi che dovrebbero spontaneamente tirarci assieme per costruire il futuro. Penso al dramma della corruzione dei giovani, data dalla dipendenza da droghe, alcol, sesso e gioco d’azzardo. Credo che su questo tutti possiamo dare un contributo ed è un tema sul quale mi piacerebbe veder crescere un’alleanza, come è successo con il bosco di Rogoredo, una realtà in cui ho visto una convergenza d’iniziative diverse. Non abbiamo risolto il problema, ma abbiamo costruito un metodo”, ha detto Delpini, osservando poi che “forse lo slancio di affrontare insieme alcuni temi drammatici si dovrebbe vedere di più”. Un’alleanza, quella che l’arcivescovo ha proposto alla stampa, che non dev’essere basata sul fatto di “essere tutti di chiesa” e in cui i giornalisti non siano subordinati all’istituzione cattolica. “L’alleanza non è la complicità, l’alleanza non è l’asservimento, l’alleanza è il convergere di persone e di istituzioni che con libertà decidono per un’impresa comune. E questo è possibile dentro la democrazia. Coloro che danno notizie, che sollecitano opinioni, che provocano reazioni come i giornalisti, sono una presenza irrinunciabile”, ha precisato Delpini a margine dell’incontro. (segue) (Rem)