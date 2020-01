Editoria: Delpini ai giornalisti, voi indispensabili per la democrazia, alleiamoci (2)

- Il compito a cui il monsignore chiede ai giornalisti di assolvere con più urgenza è quello di “contribuire a rendere desiderabile il futuro, non facendo previsioni o profezie, ma attraverso un certo modo di raccontare il presente, interpretandolo e mostrando l’umanità come un’umanità che ha un futuro”. Nella loro interpretazione del presente, i professionisti dell’informazione non possono mascherare il male, scegliendo di raccontare solo buone notizie. “Io ritengo che l’idea che si possa coprire il male, privilegiando le buone notizie con un certo buonismo e una certa retorica, sia un po’ infantile come considerazione del rapporto con il male. Io credo che il giornalista è quello che può interrogare il male, l’odio, la cattiveria, l’ingiustizia. E questo mi sembra il modo giusto: interrogare il male, strizzarlo e mostrare che lì può nascere qualcosa, come dal concime”, ha affermato l'arcivescovo Delpini, invitando i giornalisti a essere “testimoni della realtà che non è ingenua, buonista, evasiva” e ad “abitare il mondo che è il male, aprendolo a una speranza”, a “interrogare il male, esorcizzarlo e aprirlo così alla possibilità di trovargli un rimedio”. Particolare attenzione dev’essere posta nel trattare il tema immigrazione. “Bisogna passare dalla classificazione delle persone - ‘straniero’, ‘richiedente asilo’, ‘rifugiato’ - all’ascolto della loro voce, perché il primo modo di valorizzare le persone è metterle al cento, è dare loro la parola e mi sembra che questo capiti poco. Mi sembra che molti parlino di quelli che arrivano da altri paesi, ma non è consueto ascoltarli”, ha osservato Delpini. “Per dare dignità alla persona - ha chiosato - si deve passare dall’etichetta all’ascolto, poi dal pregiudizio alla conoscenza e infine dalla reazione emotiva all’elaborazione della normativa lungimirante, che compete alla politica, perché il fenomeno dev’essere normato per diventare costruttivo”. (segue) (Rem)