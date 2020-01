Editoria: Delpini ai giornalisti, voi indispensabili per la democrazia, alleiamoci (3)

- A chi a margine gli chiedeva se sia giusto che i giornalisti riportino le dichiarazioni e i comportamenti dei politici critici nei confronti degli immigrati e irrispettose della persona, Delpini ha risposto che “il ruolo dei giornalisti è di attestare delle opinioni. E in una società democratica mi pare legittimo che uno abbia un’idea e che possa esprimerla. È chiaro che quando l’opinione si esprime in un modo offensivo, però, non è giusto che venga diffusa”. Cosa che invece accade di frequente, perché “la tendenza a quello che fa più colpo - ha spiegato l’arcivescovo di Milano - può indurre anche i giornalisti a cedere alla tentazione di quello che risuona di più, perché magari è più violento e più volgare”. Al termine dell’incontro con la stampa Delpini ha espresso preoccupazione per la crisi dell’editoria, “un tema serio, che mi preoccupa - ha detto rivolto ai giornalisti in sala - per voi, ma anche per la democrazia”. (Rem)