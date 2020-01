Frosinone: un chilo di marijuana nascosta nell'armadio di casa, arrestata coppia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un chilo di marijuana nascosta nell'armadio della camera da letto della propria abitazione. A finire in manette, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, C.S. di 29 anni, già gravato da precedenti per rapina, e la sua consorte P.V. di 25 anni, entrambi residenti a Frosinone. La coppia, controllata a piedi nella zona bassa del capoluogo della Ciociaria, ha da subito mostrato un nervosismo ingiustificato, che ha fatto insospettire i militari che hanno così deciso di eseguire una perquisizione personale e domiciliare. Nascoste nell’armadio della camera da letto, due grandi buste in cellophane contenenti marijuana per un peso complessivo di 1 chilo, un bilancino di precisione e la somma di circa 700 euro, frutto dello spaccio, sottoposti a sequestro. Al termine delle formalità di rito i coniugi sono stati posti agli arresti domiciliari nella loro abitazione, come disposto dall’Autorità giudiziaria, in attesa del giudizio direttissimo. (Rer)