Milano: Bolognini (Lega), basta degrado e insicurezza nel tunnel della stazione Centrale

- "Milano non può permettere che decine di persone vivano accampate nel degrado e tra i rifiuti nel tunnel sotto alla Stazione Centrale": questo il commento del commissario della Lega a Milano e assessore regionale alle Politiche sociali e abitative, Stefano Bolognini, al termine di un sopralluogo nel tunnel di viale Lunigiana a Milano. "Il tunnel di viale Lunigiana è fuori controllo. Queste persone vanno accolte nei centri e nei dormitori. Se sono clandestini vanno espulsi e rimpatriati. Milano non è solo la città dei grattacieli e di CityLife, come qualcuno racconta. Purtroppo troppe zone vivono nel degrado e dell'insicurezza. Anche per questo pensiamo che a Milano serva un'amministrazione con un passo diverso", ha concluso Bolognini.(com)