Cina: Geraci (Lega) su coronavirus, Speranza tracci arrivi

- Michele Geraci, ex sottosegretario allo Sviluppo economico per la Lega, in merito al Coronavirus, afferma in una nota: "Vogliamo lanciare un appello al ministro della Sanità affinché tracci tutti gli arrivi dalla Cina di gennaio: è importante capire dove siano ora e con chi abbiano avuto contatti. Bene l'insediamento della task force sul coronavirus ma chiediamo maggiori informazioni". Non è nostra intenzione, aggiunge poi Geraci, "procurare alcun allarme o panico ed esprimiamo il massimo rispetto per i turisti cinesi sempre corretti e importantissimi per la nostra economia e pensiamo che questa iniziativa sia volta alla tutela della loro stessa salute. L'Italia deve essere pronta e attenta e fare prevenzione come già stanno facendo altri Paesi partner dell'Italia in Europa come l'Inghilterra che ha tracciato 2.000 arrivi solo da Wuhan".(Com)