India-Pakistan: Kashmir, il Nepal si offre di mediare nella disputa tra i due paesi

- Il Nepal si è proposto come mediatore nella disputa tra India e Pakistan, affermando che per i due paesi era importante dialogare per risolvere i loro problemi. "Il dialogo è il modo migliore per risolvere qualsiasi problema. Potrebbero esserci delle differenze ma possono essere risolte attraverso il dialogo. Se necessario, possiamo svolgere anche un ruolo di mediatore", ha affermato una fonte del governo del Nepal, citata dai media locali. "Possiamo essere strumentali, ma sarà meglio (per le due parti) sviluppare un contatto diretto", ha detto la fonte. Le tensioni tra India e Pakistan sono aumentate da quando l'India ha abrogato l'articolo 370 della Costituzione per revocare lo status speciale di Jammu e Kashmir nell'agosto scorso. La decisione dell'India ha suscitato forti reazioni dal Pakistan, che ha declassato i legami diplomatici ed espulso l'inviato indiano. (Inn)