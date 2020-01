Trento: Giro (FI), ci sarò per ricordare Chiara Lubich insieme a Mattarella

- Il senatore di Forza Italia, Francesco Giro, informa che sarà "presente questo pomeriggio a Cadine in provincia di Trento all'evento 'Trento incontra Chiara', promosso dal Movimento dei Focolari per ricordare, insieme al presidente della Repubblica Mattarella, la figura della fondatrice Chiara Lubich della quale ricorre quest'anno il centenario della nascita. I valori dell'unità e della fratellanza fra generazioni, culture e religioni diverse propugnati da Chiara Lubich secondo il modello virtuoso della famiglia umana - sottolinea Giro in una nota - , sono oggi più che mai di attualità quando nuovi venti di guerra soffiano su regioni del mondo così vicine all'Europa e così importanti per la nostra storia e per la nostra stessa civiltà". (Com)