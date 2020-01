Bulgaria-Russia: ministero Esteri Mosca, espulsione di due diplomatici è atto provocatorio

- L'espulsione disposta dal ministero degli Esteri della Bulgaria nei confronti di due diplomatici russi è un passo "non amichevole e provocatorio", in quanto Sofia non ha presentato una giustificazione credibile per tale scelta. Questo il commento del ministero degli Esteri russo, in una nota diffusa oggi dopo l'espulsione dei due diplomatici per presunte attività di spionaggio. "Il 24 gennaio le autorità bulgare hanno deciso di espellere un diplomatico dell'ambasciata ed un impiegato dalla missione commerciale della Federazione Russa in Bulgaria. Nessuna prova significativa è stata presentata per giustificare la decisione", ha commentato il ministero degli Esteri, sottolineando che si tratta di una scelta "che va contro i rapporti tradizionalmente costruttivi e reciprocamente vantaggiosi tra Russia e Bulgaria". "Ci riserviamo il diritto di prendere misure in risposta", ha aggiunto il ministero degli Esteri di Mosca. (segue) (Rum)