Bulgaria-Russia: ministero Esteri Mosca, espulsione di due diplomatici è atto provocatorio (2)

- L'ambasciatore russo in Bulgaria Anatolj Makarov è stato convocato ieri al ministero degli Esteri di Sofia, dove gli è stata comunicata la decisione di dichiarare due diplomatici di Mosca persona non grata. I due dovranno lasciare il paese entro 48 ore dalla comunicazione della decisione. "Nessuna prova è stata presentata a conferma del fatto che sarebbero stati coinvolti in attività incompatibili con il loro status", ha sottolineato anche l'ambasciata russa a Sofia. In precedenza, il ministro degli Esteri bulgaro Ekaterina Zaharieva ha annunciato l'intenzione di convocare l'ambasciatore russa in relazione al caso dei due diplomatici. La Procura generale della Bulgaria ha avviato un’indagine preliminare nei confronti di due diplomatici russi sospettati di spionaggio, ma il procedimento è stato poi sospeso a causa dell’immunità. (Rum)