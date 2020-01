Libia: Erdogan, ufficiali turchi inviati per addestrare le forze del Gna

- Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha affermato che il personale militare turco inviato in Libia "sta supportando e addestrando le forze del governo di accordo nazionale (Gna)". "Abbiamo inviato la nostra delegazione militare lì ... Non lasceremo il premier Fayez Sarraj da solo ... Siamo determinati a fornire tutto il supporto possibile in questo senso", ha aggiunto Erdogan nelle dichiarazioni della stampa. Erdogan, che ha parlato a Istanbul dopo i colloqui con il cancelliere tedesco Angela Merkel, ha affermato che i paesi che hanno partecipato domenica alla conferenza di Berlino sulla Libia non dovrebbero sostenere il generale Khalifa Haftar, "dopo che ha lasciato l'incontro senza firmare un accordo di cessate il fuoco". (Lit)