Venezuela: Guaidò a Madrid, atteso incontro con ministro Esteri Gonzalez Laya (7)

- La crisi in Venezuela è tornata ad acuirsi con l'elezione di due diversi collegi di presidenza dell'Assemblea nazionale, uno presieduto da Juan Guaidò e l'altro da Luis Parra, deputato "dissidente" delle opposizioni. La nuova crisi istituzionale nasce con le due diverse votazioni celebrate il 5 gennaio. La prima votazione ha portato alla vittoria di Parra, appoggiato da parte del'opposizione e dal partito di governo Psuv (Partito socialista di unità venezuelana). Una seduta contestata da Guaidò: secondo quanto denunciano diversi deputati, gli uomini della Guardia nazionale bolivariana (Gnb) avrebbero impedito l'ingresso in aula di almeno una quarantina di parlamentari, tra cui lo stesso Guaidò, in corsa per una conferma nell'incarico e cui sarebbe spettato il compito di aprire i lavori. (segue) (Brb)