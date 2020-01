Regionali: Salvini su Jolanda di Savoia, sindaci Pd preferiscono difendere partito anzichè Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega Matteo Salvini, in merito alla vicenda che ha coinvolto il sindaco di Jolanda di Savoia, in provincia di Ferrara, afferma: "Prendiamo atto del vergognoso e vigliacco silenzio di un pezzo di Anci, che evidentemente ritiene più importante difendere il proprio partito (il Pd) anziché schierarsi a tutela di un piccolo Comune come Jolanda di Savoia che è vittima dell’arroganza del potere di centrosinistra in Emilia-Romagna. Orgoglioso di essere al fianco di tutti i Comuni, grandi e piccoli e indipendentemente dal colore politico". Il sindaco di Jolanda di Savoia ha denunciato pressioni e ritorsioni dopo la scelta della sua vice di candidarsi con Lucia Borgonzoni. Il primo cittadino ha presentato denuncia e ha depositato la registrazione di una telefonata di Stefano Bonaccini. (Rin)