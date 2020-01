Turchia: Mattarella a Erdogan, profonda tristezza per vittime terremoto, Italia vicina

- Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al presidente della Repubblica di Turchia Recep Tayyip Erdoğan, scrive: "Ho appreso con profonda tristezza degli ingenti danni provocati ieri dal terremoto nelle province di Elazig e Malatya che ha causato numerose vittime e feriti ed arrecato ingenti danni al suo Paese. In questa circostanza così drammatica - sottolinea il capo dello Stato - gli italiani si stringono con commossa vicinanza all’amico popolo turco e, in particolare, agli abitanti delle zone più duramente colpite. Con questi sentimenti porgo a lei, signor presidente, e alle famiglie delle vittime - a nome del popolo italiano e mio personale - sentimenti di profondo cordoglio, insieme ai più sentiti auguri di pronta e completa guarigione per i numerosi feriti".(Com)