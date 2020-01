Kosovo: Haradinaj, rimuoveremo dazi solo quando la Serbia riconoscerà la nostra indipendenza

- I dazi sulle importazioni delle merci serbe in Kosovo resteranno in vigore fino a quando Belgrado non deciderà di riconoscere l'indipendenza di Pristina. Lo ha affermato il primo ministro facente funzioni del Kosovo, Ramush Haradinaj. Il capo del governo ha poi confermato di non avere avuto alcun incontro con l'inviato speciale del presidente Usa per il dialogo tra Kosovo e Serbia, l'ambasciatore Richard Grenell, nella giornata di ieri. "Ho avuto una conversazione telefonica con lui e si è detto preoccupato dei dazi sulle merci serbe", ha detto Haradinaj. "I dazi non possono venire rimossi senza un accordo con la Serbia", ha aggiunto il premier ad interim, specificando di non avere intenzione "di permettere ad Aleksander Vucic di vincere le elezioni in primavera". "Se la Serbia riconoscerà il Kosovo, riunirò immediatamente il governo e rimuoverò i dazi", ha detto Haradinaj. (segue) (Kop)