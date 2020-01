Regionali: Pd, Salvini campione di violazione regole e fake news

- Stefano Vaccari, della segreteria nazionale del Partito democratico, segnala che "da questa mattina Matteo Salvini, in difficoltà per paura di perdere le elezioni, sta facendo ininterrottamente campagna elettorale sui profili social in violazione delle regole. Un film già visto - afferma in una nota -. La solita propaganda spregiudicata della Lega. Salvini si spinge perfino a mettere in discussione il voto disgiunto, legittimo perché previsto dalla legge elettorale dell'Emilia-Romagna, bollandolo come truffa. Ha paura e si dimostra ancora campione di fake news e della violazione delle regole, dimostrando ancora una volta quanto sia stato inadeguato a ricoprire la carica di Ministro dell'Interno". (Com)