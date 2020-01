Croazia: premier Plenkovic, Zagabria vuole attirare investimenti dalla Turchia

- La Croazia vuole continuare ad attirare investimenti esteri dalla Turchia: lo ha dichiarato il primo ministro, Andrej Plenkovic, in un'intervista concessa all'agenzia di stampa turca "Anadolu" a margine del Forum economico mondiale di Davos. Plenkovic ha riscontrato l'esistenza di una solida partnership economica tra Croazia e Turchia: "Vogliamo continuare ad attirare investimenti turchi in Croazia e continuare le importazioni e le esportazioni tra i due paesi", ha detto Plenkovic, il quale ha detto che il dialogo sul processo di adesione di Ankara all'Ue dovrebbe essere mantenuto al livello più elevato. "Comprendo in pieno la strada molto lunga della Turchia verso l'Ue, iniziata dall'accordo di Ankara nel 1963", ha dichiarato il premier croato auspicando un ulteriore rafforzamento dei rapporti bilaterali. (Zac)