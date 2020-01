India: stupro di gruppo di Delhi, tribunale respinge ricorso per documenti mancanti

- Un tribunale di Nuova Delhi ha respinto oggi la richiesta dell’avvocato di tre dei quattro condannati a morte per lo stupro di gruppo e l’omicidio della giovane Jyoti Singh, nota come Nirbhaya, avvenuto a Nuova Delhi nel dicembre del 2012, che si era rivolto alla corte distrettuale di Patiala, uno dei sei della capitale, per lamentare che il carcere di Tihar, dove i suoi assistiti sono detenuti, deve ancora consegnare alcuni documenti necessari da allegare alle istanze di ultimo grado (“curative petition”) e alle domande di grazia. La corte ha sottolineato che le autorità della prigione avevano già ottemperato alla richiesta fatta dai detenuti fornendo i documenti richiesti. (segue) (Inn)