India: stupro di gruppo di Delhi, tribunale respinge ricorso per documenti mancanti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I quattro uomini sono stati giudicati colpevoli di violenza sessuale e torture contro la vittima, una studentessa di fisioterapia di 23 anni. Le sentenze, emesse in primo grado nel 2013, sono state confermate nel 2014 in appello; nel 2017 la Corte suprema ha respinto le istanze di revisione. Il 7 gennaio la Corte d’assise ha emesso un mandato di esecuzione delle condanne a morte, fissando la data dell’impiccagione al 22 gennaio. La Corte suprema ha poi respinto l’istanza di ultimo grado di Mukesh Singh e Akshay Kumar Singh e il presidente della Repubblica, Ram Nath Kovind, la domanda di grazia di Mukesh Singh. Il 17 gennaio la Corte d’assise ha emesso un nuovo mandato di esecuzione, al primo febbraio. Gupta ha poi presentato una petizione speciale di esenzione (Slv) per presunta minore età all’epoca dei fatti, respinta anch’essa dalla Corte suprema il 20 gennaio. (segue) (Inn)